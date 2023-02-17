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Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России

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Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России
Здоровье
Фото из открытых источников

Санкции ударили по отечественной стоматологии. Доля импортных материалов, комплектующих, оборудования составляет до 90%, а порой и целых 100%. Их привозили в основном из Европы, США, Японии. В итоге в минувшем году резко подорожали виниры, импланты, брекеты и даже пломбы. Эксперты предупреждают, что рост продолжится в 2023 году.

Только 10% используемых фундаментальных материалов – отечественного производства. Преимущественно это мелкие инструменты, дезинфицирующие средства, салфетки, ватные валики, растворы. Вся имплантология и протезирование «живет» на импорте. Слепочные массы, пломбировочные материалы, цемент для фиксаций привозили из-за рубежа. Металл для коронок тоже закупался у Германии. Тяжелое оборудование (бормашины, стоматологические кресла, светильники) доставляли в Россию из Германии и Италии.

Пик взлета стоимости пришелся на февраль и март минувшего года. За прошедший год расходные материалы в цене прибавили от 20 до 30%, по некоторым позициям рост и вовсе составил 30 или 40%. Но рост продолжится в этом году. Теперь ежегодно цены будут увеличиваться примерно на 10–20%», предупреждают эксперты.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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