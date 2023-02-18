Эти белковые продукты помогут вам похудеть после 40 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается скорость обмена веществ, теряется мышечная масса. Но для снижения веса нужно потреблять правильные продукты. Вот несколько вариантов белковой еды, которая помогает похудеть.

Похудеть в 40+ лет поможет протеин. Его можно получить в том числе из яиц. В них содержится много белка, а также полезных жиров. Согласно исследованиям ученых, при употреблении этого продукта вы будете чувствовать себя сытым на протяжении более длительного периода времени.

Отличными источниками белка и полезных углеводов являются бобы. Наиболее богаты клетчаткой фасоль, нут, чечевица.

В морепродуктах содержится полезный белок. Ешьте регулярно форель, лосось, моллюски.

Семена и орехи богаты на минералы, полезные жиры и клетчатку.

При похудении очень полезно есть темпе и тофу - наиболее популярные соевые продукты.