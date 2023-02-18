Почему нас так тянет к вредным калорийным перекусам и как от них отказаться

Диетологи назвали вредные перекусы социальной проблемой практически всех офисных работников. Монотонная работа заставляет их постоянно что-то жевать. Человек ест машинально. В зависимости от продуктов перекус может давать как прибавку в весе, так и держать его в норме. Выяснилось, что участники исследования с нормальным индексом массы тела предпочитали на перекус йогурт, фрукты или орехи, а люди с лишним весом и ожирением ели преимущество лакомства типа мороженого, сладостей, чипсов.

Что касается россиян, то они избыточно потребляют сахара и жиры. Сахар — кондитерские изделия: шоколадные батончики, конфеты, пирожные, печенье. Если говорить о жирах, то это мясосодержащие продукты: колбаса, мясная нарезка и т. п.

Почему тогда не выбрать не яблочко или апельсин, а пирожное, обжаренные в масле сухарики и другие вредности? Дело в том, что снеки и кондитерские изделия просты в обиходе. Чтобы съесть яблоко, его сперва нужно помыть, а апельсин — почистить. Кроме того, эти фрукты нужно где-то хранить, ведь они быстро портятся. А конфеты или сухарики могут лежать долго: достал, открыл и можно есть.



