В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х. Прогресс» у быков и коров обнаружили лептоспироз. Это заболевание еще называют водной лихорадкой.

В неблагополучном хозяйстве были запрещены вывоз и ввоз животных для воспроизводства, на продажу. Доступ животных к открытым водоемам тоже запрещен, как и выпас непривитых коров там, где ранее паслись зараженные, скармливание невакцинированным кормов, в которых найдены гризуны, инфицированные лептоспирозом, — говорится в приказе, подписанном врио руководителя Департамента ветеринарии области Дмитрия Шинкевича.

Лептоспироз —это острая инфекционная болезнь. Человек может подхватить инфекцию при контакте с животным, выпив молока или съев зараженное мясо либо же употребляя некипяченую воду из открытых водоемов. Обнаружить недуг важно как можно раньше для того, чтобы избежать возможного летального исхода.