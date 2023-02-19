Глава Минздрава РК Охлопков заявил, что человечеству угрожают неизлечимые прионные болезни

Михаил Охлопков рассказал о прионных болезнях, угрожающих человечеству, и о том, кто находится в зоне риска. По словам министра здравоохранения Карелии, вскоре эти заболевания будут встречаться у людей чаще. Их невозможно вылечить ничем и уничтожить. Кроме того, известно о болезнях мало.

Ученые установили, что SARS-CoV-2 активирует патогенные процессы в организме человека, в том числе неправильное скручивание белков. В итоге появляются мутировавшие прионы, которые вызывают разные болезни. Речь идет о куру, болезни Крейтцфельдта Якоба.

При них поражается мозг, у пациента снижается интеллект, ухудшается двигательная активность.

Добавим, что прионные болезни регистрируются во всем мире (примерно 1-15 случаев на миллион человек в год). Заболеваниям подвержены все возрастные категории. Из-за длительного инкубационного периода недуг регистрируют поздно. Да и человечество пока что не научилось с ними бороться.