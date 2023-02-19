Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов, которые могут в будущем стать причиной многих серьезных проблем.

Для снижения рисков развития тромбоза, в свой рацион питания необходимо включить продукты, которые содержащие рутин, кумарин, гепарин, Омега-3. Много кумарина в вишне. Он блокирует образование тромбов, а также и разжижает кровь. Рутин есть в большом количестве зеленом чае. Он блокирует ферменты, которые приводят к образованию тромбов. Что касается гепарина, то он присутствует в нерафинированном подсолнечном масле, печени трески. Много Омега-3 содержит жирная рыба.

Для профилактики тромбоза нужно обязательно избегать избыточного веса. Также желательно вести активный образ жизни.