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«ИноСМИ»: Перечислены пять главных вещей, которые каждой женщине нужно знать о мужчинах

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«ИноСМИ»: Перечислены пять главных вещей, которые каждой женщине нужно знать о мужчинах
Здоровье
Фото из открытых источников

Далеко не все женщины хорошо разбираются в вопросах мужской сексуальности. Некоторые представления могут помешать в отношениях и травмировать партнера. Перечислены пять фактов, которые нужно знать о мужской сексуальности каждой даме.

1. Когда у мужчины долго нет физической близости, то преждевременная эякуляция является нормальным явлением. Исследования показали, что главный фактор преждевременного семяизвержения - долгое отсутствие полового контакта.

2. Ранняя эякуляция связана с довольно сильным сексуальным влечением. При отсутствии эрекции до и во время секса, некоторые могут подумать, что партнер больше их не хочет. Но это неверно.

3. Опрос 200 мужчин показал, что 75% столкнулись с отсутствием либо исчезновением эрекции во время использования презерватива. Все приемы сбивают эротический настрой, а поскольку мозг делает паузу, эрекция тоже.

4. После эякуляции организму нужно время для отдыха. Это так называемый "рефрактерный период". Никакая стимуляция в это время не поможет. Это обычная физиология, с ней ничего не можно поделать.

5. Согласно изучению, с возрастом эректильные нарушения усиливаются. Половые артерии менее эластичные, их диаметр сужен, кровь плохо достигает полового члена, отсюда эректильная дисфункция. Особенно ярко она выражена после 50 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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