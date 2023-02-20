Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета, такое осложнение неопасно, хотя наличие гангрены говорит о тяжелом состоянии фигуриста. Специалист также отметил, что говорить о состоянии олимпийского чемпиона без полной информации сложно. Гайфутдинов считает, что опасность сейчас представляют перенесенная тяжелая пневмония и развившаяся гангрена. Если говорить о найденном очаге забитых сосудов головного мозга, это не столь опасно.

«Атеросклеротическая бляшка — неопасно. Он не молодой, не 18-летний, ему 46 лет. Чем он забит? Нужно прояснить. Атеросклероз — не страшно. Если это в рамках тяжелого течения пневмонии, то тогда это тяжелейшее осложнение, которое требует лечения. Будем надеяться, что он выкарабкается», — добавил доктор.

Напомним, сегодня появилась информация, что у Романа диагностированы нарушения работы сосудов головного мозга. Сейчас Костомаров приходит в себя после операций.