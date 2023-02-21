Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка

Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал, что насморк в большинстве случаев не вынуждает человека оставаться дома, однако его симптомы можно облегчить.

По информации эксперта, хорошо помогает регулярное промывание носовых ходов солевым раствором. К тому же, для облегчения симптомов можно применить сосудосуживающие капли. Но следует знать, что они могут вызывать привыкание, поэтому использовать дольше 2-х или 3-х дней не стоит.

Сибирский также упомянул о горячих напитках, содержащих анальгетики, парацетамол, противовоспалительные средства, которые снимают острые симптомы ринита.

По рекомендации доктора для снятия воспаления можно применять гормональные препараты и ингаляционные стероиды после назначения врача. При аллергическом рините они стоят на первом месте, заключает терапевт.