E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто.

1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт. Также она имеет высокий гликемический индекс — от 70 до 80, поэтому людям с сахарным диабетом лучше воздержаться от этого продукта.

2. Пшенная каша не буде полезна людям с заболеваниями щитовидной железы. Дело в том, что она препятствует усвоению йода. К тому же, диабетикам желательно варить ее на воде. Если у человека повышена кислотность желудка, есть гастрит или язва, пшеном лучше лишний раз не увлекаться.

3. Рисовая каша, а именно белый рис противопоказан диабетикам и людям с атеросклерозом. Кроме того, частое употребление может приводить к образованию камней в почках.

4. Овсяная каша являются хорошим источником углеводов, жиров, белков, витаминов. Но большая любовь к этому продукт может привести к остеопорозу, вызывая вымывание кальция.

5. Манная каша абсолютно бесполезный продукт, образующийся при производстве пшеничной муки. После помола остается не более 2% мелких фрагментов зерен, поэтому не несет никакой пользы.