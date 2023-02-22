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E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

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E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши
Здоровье
Фото из открытых источников

Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто.

1. Кукурузная каша  - это аллергенный продукт. Также она имеет высокий гликемический индекс — от 70 до 80, поэтому людям с сахарным диабетом лучше воздержаться от этого продукта.

2. Пшенная каша не буде полезна людям с заболеваниями щитовидной железы. Дело в том, что она препятствует усвоению йода. К тому же, диабетикам желательно варить ее на воде. Если у человека повышена кислотность желудка, есть гастрит или язва, пшеном лучше лишний раз не увлекаться.

3. Рисовая каша, а именно белый рис противопоказан диабетикам и людям с атеросклерозом. Кроме того, частое употребление может приводить к образованию камней в почках.

4. Овсяная каша являются хорошим источником углеводов, жиров, белков, витаминов. Но большая любовь к этому продукт может привести к остеопорозу, вызывая вымывание кальция.

5. Манная каша абсолютно бесполезный продукт, образующийся при производстве пшеничной муки. После помола остается не более 2% мелких фрагментов зерен, поэтому не несет никакой пользы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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