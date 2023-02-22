«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову

За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.

«Все сразу пошло не так. Ампутация является началом конца. У него произошла дезрегуляция. В норме организм регулируется головным мозгом и подсознанием, но в этой ситуации что-либо пошло не так, произошел сбой. У молодого и здорового человека в норме такой реакции на ОРВИ нет. Произошел полный отказ всех систем» организма, —говорит Ирина Ярцева.

Если вспомнить историю болезни, то через пять часов после приезда в больницу Роман был подключен к ИВД и ЭКМО.

«У человека отказала иммунная система на всех уровнях. Медицина — это как костыли, не можем дать человеку за него жизнь. Если организм борется, помогаем ему. Если отказался бороться, то действия бессильны. Возможен временный результат. В данном случае организм в жизни не заинтересован, по всем фронтам повалился», — отметила врач. В настоящее время сепсис разрушает организм Костомарова, нарушена микроциркуляция, отмирает мозг. «Везде, где отмирают клетки, есть некроз, он инфицируется. Поражаются мелкие сосуды, они есть в почках, печени, конечностях, мозге. Если почки и печень можно подключить к аппарату, то с конечностями и мозгом сделать такое тяжело. К сожалению, происходит естественный процесс. Организм потихоньку умирает, врачи этого сделать не позволяют. Нет препаратов чтобы включить защиту. Это только к богу», — заключила иммунолог.



