Граждан РФ инфекционист проинформировал, чем можно заболеть в общественных местах

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом, корью, пневмококком. Об этом гражданам РФ рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, что в общественных местах существуют высокие риски заражения разными кишечными инфекциями, чесоткой, гепатитами. В условиях природной среды (на разным фестивалях) можно подцепить малярию и клещевые инфекции.

Соблюдение простых, но в то же время действенных правил, поможет избежать заражение. Главное, нужно тщательно мыть руки перед едой, не касаться руками насекомых, уличных животных, а также регулярно пользоваться антисептиками.

Инфекционист добавил, что способ заражения воздействует на тяжесть недуга. Больше всего влияние оказывает доза инфекции, а также состояние организма того или иного человека.