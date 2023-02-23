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Граждан РФ инфекционист проинформировал, чем можно заболеть в общественных местах

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Граждан РФ инфекционист проинформировал, чем можно заболеть в общественных местах
Здоровье
Фото из открытых источников

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом, корью, пневмококком. Об этом гражданам РФ рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, что в общественных местах существуют высокие риски заражения разными кишечными инфекциями, чесоткой, гепатитами. В условиях природной среды (на разным фестивалях) можно подцепить малярию и клещевые инфекции.

Соблюдение простых, но в то же время действенных правил, поможет избежать заражение. Главное, нужно тщательно мыть руки перед едой, не касаться руками насекомых, уличных животных, а также регулярно пользоваться антисептиками.

Инфекционист добавил, что способ заражения воздействует на тяжесть недуга. Больше всего влияние оказывает доза инфекции, а также состояние организма того или иного человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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