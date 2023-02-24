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En Son Haber: чрезмерное употребление кофе может спровоцировать преждевременную смерть

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En Son Haber: чрезмерное употребление кофе может спровоцировать преждевременную смерть
Здоровье
Фото из открытых источников

По мнению ведущих специалистов, чрезмерное употребление кофе может навредить организму. Соответствующий материал появился в издании En Son Haber.

Авторы новой статьи уверяют, что в небольшом количестве кофе полезно для организма. Он принимает участие в детоксикации печени и вызывает прилив энергии. Но если ежедневно употреблять его в больших дозах, можно спровоцировать преждевременную смерть и  другие опасные заболевания. Такое заявление было сделано после очередного исследования, согласно которому мужчины, которые употребляют до четырех чашек кофе в день, подвержены в несколько раз чаще риску преждевременной смерти.

Дело в том, что из-за содержащегося в напитке кофеина увеличивается кровоток в почках, который приводит к дисбалансу жидкости во всем организме.

Также кофе вызывает повышение кислотности, появление язв, желудочные спазмы. К тому же, ароматный напиток становится причиной гипертонии, а также учащенного сердцебиения, пишет портал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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