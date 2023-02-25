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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие человека

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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Смеси из сухофруктов, фруктов, орехов оказывают благоприятное действие на самочувствие человека, в том числе на здоровье его сосудов. Также они имеют мочегонный и противовоспалительный эффект. Об этом рассказал гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По информации кандидата медицинских наук, такие смеси содержат в своем составе клетчатку, все необходимые витамины и микроэлементы.

Кроме благоприятного влияния на сосуды, такой сбор обладает противовоспалительным и мочегонным эффектом, а также способствует хорошей работе кишечника.

Врач добавил, что вышеперечисленные продукты добавляют человеку энергии и улучшают его самочувствие, особенно в весенне-зимний период времени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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