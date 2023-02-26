Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их

Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома.

1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи производители используют дешевые химические пигменты, которые содержат большое количество тяжелых металлов. Свинец и ртуть оказывают вредное воздействие на человека.

2. Термокружки из промышленной нержавеющей стали классов 201 и 202 содержат огромное количество тяжелых металлов и обладают низкой коррозионной стойкостью. Горячая вода в такой кружке является токсичной. При покупке посмотрите на дно емкости, там должна быть маркировка 304/316 либо 304L/316L.

3. Принадлежности для еды из дерева и бамбука настоятельно рекомендуется заменять при обнаружении плесени. Даже если они выглядят свежими, после 6 месяцев использования их надо выбросить, ведь вероятность размножения плесени возрастает.

4. Долго используемые зубные щетки являются благоприятной средой для размножения бактерий. Остатки пищи и сахароза, содержащаяся в зубной пасте, обеспечивают питательные вещества для размножения вредоносных микроорганизмов.