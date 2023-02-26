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Вуди Харрельсон в прямом эфире ТВ обвинил создателей вакцины от коронавируса в заговоре

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Вуди Харрельсон в прямом эфире ТВ обвинил создателей вакцины от коронавируса в заговоре
Здоровье
Фото из открытых источников

Вуди Харрельсон в минувшую субботу актер стал ведущим комедийного шоу Saturday Night Live. Неожиданно в прямом эфире он заявил о теории заговора среди производителей вакцины против короновируса.

Во время своего монолога Вуди пошутил, что однажды он пошел в Центральный парк для того, чтобы почитать сценарий новой ленты. Устроившись под деревом с сигареткой, он прочитал безумную историю, в которой «крупные наркокартели со всего мира вместе собираются, подкупают политиков и заставляют людей сидеть по домам взаперти». Выйти из дома могут лишь те, кто принимает наркотики картелей.

Таким образом он намекнул на пандемию коронавируса и фармацевтические компании. Кстати, Харрельсон не скрывает своих взглядов. Ранее он неоднократно критиковал ношение масок, предположив, что ковид распространяется через 5G-сеть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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