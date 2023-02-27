Медики назвали причины ОРВИ и простуд, от которых жители не выздоравливают в Волгограде

В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на несколько недель, порой и месяцев.

Рост количества заболевших врачи связывают с неустойчивой холодной погодой, которая царит этой зимой. По словам заведующего кафедрой внутренних болезней Волгоградского университета Михаила Стаценко, в этом сезоне волгоградцы действительно очень много болеют.

На текущей неделе в том числе обнаруживались возбудители респираторных инфекций гриппозной этиологии, грипп типа В, и негриппозной этиологии — аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и COVID-19. По словам профессора, вирусы прокладывают дорожку для бактериальной инфекции, которые, чувствуя в организме бреши, устремляются к ним. Поэтому каждую последующую инфекцию человек переносит тяжелее предыдущей.

К тому же, не прошел бесследно и COVID. Врач имеет ввиду постковидный синдром, когда иммунная система оказалась несколько депрессивной. Не исключено, что именно на фоне подорванного ковидом иммунитета появились сейчас эти болячки.