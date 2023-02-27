Нейропсихолог назвал 5 условий для продления молодости без ботокса и эликсиров

Продлить молодость можно без оперативных вмешательств и других дорогостоящих техник. Нейропсихолог назвал 5 главных условий для продления молодости без ботокса и эликсиров.

1. Полноценный сон. Качество сна – это то, от чего зависит наше здоровье и молодость. Он должен быть достаточным, глубоким, осуществляемым по режиму. Минимальна продолжительность ночного отдыха –от 7 до 9 часов в сутки.

2. Медитация. С мыслями обязательно нужно работать. Медитация позволит настроиться на положительную волну и по другому взглянуть на свою жизнь.

3. Тренировки для мозга. Здоровый мозг — это бесценно, поэтому нужно формировать новые нейронные связи. Для этой цели подойдут такие занятия: рисование, чтение, вязание, лепка либо игра на разных музыкальных инструментах.

4. Сбалансированное питание. Фастфуд и перекусы на ходу не полезны для здоровья. Они вредят фигуре, влияют на молодость. Организму требуются белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, вода и клетчатка для нормальной жизнедеятельности.

5. Физические упражнения. Даже 20 минут обычной ходьбы прекрасно повлияют на состояние и настроение человека.