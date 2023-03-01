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Глава Роспотребнадзора РФ Попова: в России осенью ожидается новая волна коронавируса

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Глава Роспотребнадзора РФ Попова: в России осенью ожидается новая волна коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников

Состоянием на сегодняшний день количество пациентов, заболевших коронавирусом, за одну неделю не превышает 90 тысяч человек. Это примерно на 11 процентов меньше, чем в минувшем году.

И хотя число заболевших коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ в России существенно уменьшается, к осени следует быть готовыми к новой волне COVID-19. Об этом сегодня проинформировала Анна Попова, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам специалиста, в стране не будет очередного всплеска заболеваемости до того времени, пока вирус не мутируте. Волна заболеваемости, которая отмечалась в стране сразу  же после новогодних праздников, сейчас уменьшается.

Попова также подчеркнула, что новый виток заболеваемости на коронавирус возможен к концу лету или ближе началу осени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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