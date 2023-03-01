Глава Роспотребнадзора РФ Попова: в России осенью ожидается новая волна коронавируса

Состоянием на сегодняшний день количество пациентов, заболевших коронавирусом, за одну неделю не превышает 90 тысяч человек. Это примерно на 11 процентов меньше, чем в минувшем году.

И хотя число заболевших коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ в России существенно уменьшается, к осени следует быть готовыми к новой волне COVID-19. Об этом сегодня проинформировала Анна Попова, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам специалиста, в стране не будет очередного всплеска заболеваемости до того времени, пока вирус не мутируте. Волна заболеваемости, которая отмечалась в стране сразу же после новогодних праздников, сейчас уменьшается.

Попова также подчеркнула, что новый виток заболеваемости на коронавирус возможен к концу лету или ближе началу осени.