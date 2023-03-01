Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет

О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45.

По словам терапевта высшей категории Александра Шусто, нужно пройти диспансеризации — так называемый чекап по возможной летальности, когда проверяют, может ли человек умереть от распространенных заболеваний - инсульта, инфаркта, онкологического заболевания.

В диспансеризацию: общий анализ крови; уровень общего холестерина в крови; уровень глюкозы в крови натощак; флюорография легких, рентгенография либо КТ органов грудной клетки; анализ кала на скрытую кровь; измерение внутриглазного давления; эзофагогастродуоденоскопия.

Женщинам обязательно нужен: осмотр гинеколога,маммография, а мужчинам - определение простатического специфического антигена в крови.

Дополнительно врач рекомендует: проверить общий развернутый анализ крови; сделать электрокардиограмму; флюорографию; биохимический анализ крови; анализ мочи; анализ на витамин D, ферритин, C-реактивный белок.