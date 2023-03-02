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Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости

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Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости
Здоровье
Фото из открытых источников

Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря мышечной массы). Об этом проинформировала врач-эндокринолог Юлия Онучина.

По информации кандидата медицинских наук, специальные добавки витамина D и кальция вместе с посильными физическими нагрузками и правильной пищей улучшат показатели устойчивости человека в горизонтальном положении.

«В зарубежных исследованиях выяснилось, что добавление витамина D в дозе 800 МЕ и кальция в дозе 1000 мг ежедневно на протяжение 12 месяцев увеличило мышечную силу подопытных и улучшило показатели равновесия пациентов. Следовательно, снижаются риски падений людей в пожилом возрасте», — сказала Онучина.

Врач добавила, что употеря общей массы мышц занимает не один год, поэтому нужно как можно раньше заняться профилактикой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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