ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения определенного участка в мозге, которое может быть 2-х видов: это кровоизлияние из-за разрыва сосудов при повышенном давлении или ишемия из-за закупорки артерии, которая питает головной мозг человека. При этом врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте.

По информации специалиста, в случае возникновения инсульта нужно правильно и вовремя распознать симптомы. Прежде всего речь идет о асимметричной улыбке, нарушении речи, слабости в конечностях. Если были обнаружены признаки инсульта, то следует помочь пациенту лечь, приподнять на 30 градусов голову, однако не запрокидывать ее и не давать пить, поскольку гортань может быть парализована.

Заведующий амбулаторно-поликлинической службой уточнил, что голову человеку желательно повернуть набок, если началась рвота. К тому же, необходимо как можно скорее вызвать врачей скорой помощи.