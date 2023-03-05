ИА БНК: врач Андрей Михайлов рассказал, что категорически нельзя делать при инсульте

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в
В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или
В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами
В минувшую пятницу, 2 марта, в Брянскую область вторглась ДРГ. Среди участников формирования оказался актер РФ Кирилл Канахин, который покинул Россию
46-летняя Елена Ваенга ошарашила поклоников неприятной новостью перед гастролями. Лауреат премий «Шансон года» сообщила о затяжной болезни, с которой
В Свердловской области семья участника Вооруженных сил, который принимает участие в СВО (специальной военной операции) уже три месяца не может
Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,
Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах
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