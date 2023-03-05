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Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов

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Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов
Здоровье
Фото из открытых источников

Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы, которая внезапно появляется. При этом она чаще всего беспокоит ночью и вечером. Не исключено, что в таком случае поджелудочная работает лишь на 30 процентов от возможностей.

"Когда у человека болит поясница, то мало кто вспоминает о поджелудочной. Почки, грыжа, нерв защемило...только не она. А зря. Если боль появляется внезапно, чаще всего вечером и ночью, уже можно заподозрить панкреатит", - пишет доктор Сергей Вялов.

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога и гепатолога, нужно незамедлительно вызвать скорую, если беспокоит сильная боль возле пупка. Так проявляет себя острый панкреатит, а проблема ухудшается крайне быстро.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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