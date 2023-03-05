Врач-онколог Карасев проинформировал, может ли СВЧ-печь спровоцировать развитие рака

Врач-онколог Иван Карасёв заявил, что современные СВЧ-печи безопасны для человека и не могут привести к появлению онкологических заболеваний, за исключением отдельных случаев.

По словам доктора, микроволновка «не может вызывать рак». Такой риск появляется только тогда, «когда имеем дело с неисправной или несертифицированной техникой». При этом онколог отметил, что нужно устройство применять согласно инструкции. Безопасное расстояние до СВЧ-печи, которая работает, минимум полметра. Встречаются случаи возникновения опухолей органов репродуктивной системы у работников фастфуда, ведь они постоянно находятся в десяти сантиметрах от микроволновки.

В домашних условиях важно то, в какой посуде разогревается еда. Категорически нельзя использовать одноразовые тарелки, поскольку часть синтетических веществ с пищей попадает в организм.