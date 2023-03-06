Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки Заворотнюк из онкологической больницы

Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы, где лечилась с осени. Вместе с тем в Москву вернулась ее дочь Анна, которая эмигрировала в Дубай еще в минувшем году. А недавно стало известно, что Петр Чернышев, который работал на износ, пропал из ледовых шоу Татьяны Навки.

Фигурист не принимал участие в шоу «Руслан и Людмила», которое состоялось в Краснодаре в выходные. В ледовом спектакле мужа актрисы заменил Дмитрий Соловьев. Все это заставило фанатов Анастасии заподозрить неладное.

Проблемы, которые связаны с лечением рака у жены, легли на плечи спортсмена. Это отразилось на его внешности. Мужчина выглядит уставшим, исхудавшим и осунувшимся.

Некоторые подписчики предположили, что Петр и сам заболел. Но не исключено, что Чернышев на время оставил работу, поскольку состояние Завортнюк критическое.