5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки.

Продукты для очищения и детокса



С детоксом организма прекрасно справляются печень и почки. Они фильтруют вредные соединения. Если эти органы с задачей не справляются, то ничто не поможет.

Мультивитамины

Большинство веществ человек получает с едой. Избыток витаминов даже опаснее, чем их недостаток. Поэтому прием биодобавкок и мультивитаминов желателен после сдачи анализов и консультации врача.

Какао-напитки

Пачка растворимого како стоит намного дороже какао-порошка. Содержится в напитке много сахара и сухого молока. Натуральный какао менее калориен, содержит витамины группы В и магний.

Жевательная резинка

Зубов жевательная резинка не очищает, а дыхание намного лучше освежают специальные спреи и ополаскиватели.

Каша в пакетиках

Крупа в таком формате не только дорогая, но и содержит ударную дозу сахара, сухого молока, искусственных добавок. Такой продукт к здоровому рациону точно не относится.