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Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

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Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
Здоровье
Фото из открытых источников

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов.

По словам профессора Института медицинской паразитологии, доктора медицинских наук, во многом это зависит от того или иного региона. Если там едят сырую рыбу или мясо, то риск заражение паразитами выше. Поэтому биогельминтозы очень распространены в восточных районах РФ, а также в Обь-Иртышском бассейне.

Специалист говорит, что нередко возникают трудности в диагностике и лечении гельминтов. Самым тяжелым является эхинококкоз. Эхинококки образуют паразитарные цисты в организме. Если есть один очаг, который можно удалить хирургическим путем, то человек перенесет операцию и забудет об этом. Однако когда очагов много, поражены печень, головной мозг, легкие, а очаги больше или меньше размера, который необходим для хирургического вмешательства, ничего из не получится. Эту болезнь нельзя назвать неизлечимой, но истории излечения скорее исключение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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