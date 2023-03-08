Иммунолог Болибок рассказал о главных симптомах вируса Зика, которым заразились туристы в Таиланде

Вирус Зика впервые выявили в 1947 году в Уганде. Он распространен в Африке, Америке, Азии и странах Тихого океана. Переносчиками являются кровососущие комары. Патоген вызывает лихорадку Зика.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что недуг характеризуется такими симптомами, как повышенная температура тела, сильное опухание лимфоузлов, сыпь на коже, а также поражение суставов. Нередко у пациентов наблюдается головная боль, конъюнктивит, хотя у большинства признаки заражения отсутствуют.

И хотя вакцин от лихорадки Зика до сих пор не существует, об эпидемии пока речи не идет. Последний раз вирус принес проблемы еще в 2015–2016 годах. Тогда вспышка охватила Центральную и Южную Америку.

Туристам из Таиланда, которые ездят в джунгли, рекомендуется надевать закрытую одежду, чтобы максимально обезопасить себя от укусов насекомых. По всей видимости, граждане Венгрии, у которых была диагностирована лихорадка Зика, посещали нетуристические места. В курортных зонах (Пхукет и Паттайе) вероятность заразиться намного ниже.