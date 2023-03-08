Медики из Новосибирска проинформировали граждан РФ, что кипятить воду несколько раз можно

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность
Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в
С недавних пор Полина Гагарина позиционирует себя не только как певица, а и как киноактриса. Алексей Троцюк, генеральный продюсер многосерийного
Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний
Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
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Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке
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В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом