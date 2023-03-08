Медики из Новосибирска проинформировали граждан РФ, что кипятить воду несколько раз можно

Вода - это естественная среда обитания разных микроорганизмов. Употребление некипяченной воды может привести к болезням.

Медик из Новосибирска Екатерина Кашух рекомендует гражданам РФ всегда кипятить воду, чтобы предотвратить возможные кишечные инфекции. Врач утверждает, что при повторном кипячении свойства воды не ухудшаются.

В свою очередь эндокринолог Юлия Барухина сообщила, что сперва воду желательно фильтровать, а затем уже кипятить. Воду из минерального источника лучше пить сырой.

Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Федорченко говорит, что кипятить воду несколько раз можно. По ее словам, так называемая накипь, вреда не приносит, а только меняет меняется вкус воды. Навредить может чайник из некачественного пластика, во время нагревания которого вредыне вещества переходят в воду.