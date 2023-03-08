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Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов

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Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов
Здоровье
Фото из открытых источников

У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, отсутствует любые необратимые поражения легких, в том числе фиброз. Об этом сообщил профессор Андрей Зайцев.

По информации президента Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины, за пациентами велись длительные наблюдения. У большинства переболевших коронавирусом изменения в легких сходили на нет спустя два или три месяца. Во время исследования следы болезни не были обнаружены.
Изменения в легких сохранились лишь у отдельных пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме. Такие люди нуждались в длительной терапии, включая кислородную поддержку.
В связи с этим пневмония остается самым опасным осложнением коронавируса. Ее главные симптомы -  боль в грудной клетке, кашель с мокротой, заключил заслуженный врач РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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