Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов

У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, отсутствует любые необратимые поражения легких, в том числе фиброз. Об этом сообщил профессор Андрей Зайцев.

По информации президента Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины, за пациентами велись длительные наблюдения. У большинства переболевших коронавирусом изменения в легких сходили на нет спустя два или три месяца. Во время исследования следы болезни не были обнаружены.

Изменения в легких сохранились лишь у отдельных пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме. Такие люди нуждались в длительной терапии, включая кислородную поддержку.

В связи с этим пневмония остается самым опасным осложнением коронавируса. Ее главные симптомы - боль в грудной клетке, кашель с мокротой, заключил заслуженный врач РФ.