Соседка по палате рассказала об отношении персонала Демидовской больницы к умершей тагильчанке

Анна (имя изменено) поступила в больницу в один день со Светланой Бурухиной, ее привезли на скорой. Выглядела умершая бодро. Несколько дней она провела в ожидании операции, иногда жаловалась на боли в животе. Она очень долго ждала плановую операцию. После процедуры ее привезли через 40 минут. Оперировал хирург по фамилии Шалагин.

Она очень сильно плакала, кричала, что ей больно. Медсестры с кровати-каталки кинули ее прямо на кровать. Светлана плакала и просила позвать врача. Относились к пациентке ужасно. В тот день плачущую от боли пациентку отправили на рентген, но нарушений не обнаружили и сообщили, что это обострение после процедуры. Бурухиной поставили капельницу, но ее мучила постоянная боль.

Ночью женщина вызывала медсестру несколько раз, та ей делала обезболивающее.

Утром Светлана не могла говорить и вновь пожаловалась на боль, которая отдавал в правое плечо. Тогда врачи Демидовской городской спросили ее согласие на оперативное вмешательство. В девятом часу пациентку увезли, больше ее не видели. медики сказали, что она в реанимации.

Напомним, тагильчанка умерла от случайного повреждения холедоха при эндоскопической операции. Такое заключение озвучили после вскрытия.







