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Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей

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Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей
Здоровье
Фото из открытых источников

Как заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев, качественная и правильно работающая микроволновка безопасна для здоровья человека. Однако если печь сломана, может вызвать проблемы и даже привести к онкологии.

«Исправная и качественная печь не может вызвать проблем со здоровьем, а вот в случае со сломанной риск существенно возрастает», - заявил Карасев.

По словам врача-диетолога Инги Давтяной, безопасными являются СВЧ-печи, у которых излучение на расстоянии до пяти сантиметров от поверхности печи составляет не более 50 Вт/м². Эти данные есть в документации. Нельзя приобретать печь с целостностью корпуса — это непосредственно влияет на утечку излучения, подчеркнула эксперт.

Также важно применять в СВЧ-печах пищевые контейнеры, специально предназначенные для этого. Нельзя разогревать еду в треснутой посуде и пластиковой, поскольку возрастает риск проникновения опасных синтетических веществ в пищу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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