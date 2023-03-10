«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области.

Серьёзные болезни почек могут протекать бессимптомно. Позже они переходят в хроническую форму и существенно влияют на работу всего организма. В качестве признаков недуга выделяют: нарушения мочеиспускания, неприятные ощущения после мочеиспускания, появление цистита. К тому же, нередко есть кровяная примесь в моче, потеря аппетита, отеки, повышение артериального давления. Отмечается, что проверять почки надо раз в полгода, однако не реже одного раза в год. Рекомендовано делать анализы: общий анализ крови, мочи, биохимия крови, скорость клубочковой фильтрации.

Также желательно ограничить употребление мясной пищи, соли, пить больше жидкости, не допускать переохлаждения поясницы, ног, органов таза, ограничить употребление энергетиков, алкоголя.