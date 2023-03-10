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«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

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«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека
Здоровье
Фото из открытых источников

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области.

Серьёзные болезни почек могут протекать бессимптомно. Позже они переходят в хроническую форму и существенно влияют на работу всего организма. В качестве признаков недуга выделяют: нарушения мочеиспускания, неприятные ощущения после мочеиспускания, появление цистита. К тому же, нередко есть кровяная примесь в моче, потеря аппетита, отеки, повышение артериального давления. Отмечается, что проверять почки надо раз в полгода, однако не реже одного раза в год. Рекомендовано делать анализы: общий анализ крови, мочи, биохимия крови, скорость клубочковой фильтрации.

Также желательно ограничить употребление мясной пищи, соли, пить больше жидкости, не допускать переохлаждения поясницы, ног, органов таза, ограничить употребление энергетиков, алкоголя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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