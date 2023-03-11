Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара

Сокращение употребления сахара обязательно положительно скажется на здоровье. Есть несколько эффективных способов уменьшить количество употребляемого в рационе сахара.

Нужно избегать сладких газированных напитков, энергетиков. Ежедневно нужно употреблять воду натощак, которая подавит тягу к сладким напиткам.

Используйте здоровую альтернативу десертам, например фрукты, которые не содержат рафинированных сахаров. Кушать полезные варианты соусов, использовать сок лимона, лайма, авокадо, яблочный уксус!

Переходить на питательные закуски - орехи, хумус, яйца, не перекусывать конфетами. Изучать этикетки. Сахара могут быть перечислены как мальтодекстрин, тростниковый сироп, декстроза. Держитесь подальше от алкоголя, особенно от коктейлей и вина, которые содержат много сахара.