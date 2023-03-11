Диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал женщинам эффективный способ замедлить старение

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога и психотерапевта Михаила Гинзбурга, существует эффективный способ, который замедляет процесс старения. Доктор отмечает, что огромное влияние на молодость и красоту женщин оказывает железо.

Как говорит специалист, каждая дама должна регулярно сдавать анализ крови на ферритин:

«Ферритин — та форма, когда железо находится в сыворотке, это «депо» железа в человеческом организме. Норма ферритина: от 20 до 200. Насторожиться необходимо, когда этот показатель ниже 30», — объясняет врач.

Гинзбург добавил, что симптомами нехватки железа является бледность кожи, быстрая утомляемость, вялость, апатия, потерю интереса к жизни, психологические нарушения и другие проблемы, которые мешают женщине.

Также железо принимает участие в окислительных процессах, которые крайне важны для поддержания энергетического тонуса. Именно из-за его дефицита кожа быстро стареет.