Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках, которые могут вывести соль из человеческого организма.

Из-за соли тело удерживает воду. Жидкость оказывает давление на стенки сосудов. Калий помогает выводить лишнюю соль, расслабляет кровеносные сосуды, из-за этого давление понижается. Источники калия - это апельсиновый сок и кокосовая вода. В первом напитке - 200 мг калия на 100 г, а во втором - 250 мг калия на 100 г.

Также немало калия можно найти в: картошке, чечевице, шпинате, авокадо, брокколи, бананах, томатах, молочных продуктах, орехах кешью и миндале, лососе, курице.

Добавим, что высоким кровяным давлением принято считать 140/90 мм рт. ст. и выше; 150/90 мм рт. ст. и выше у человека старше 80 лет.