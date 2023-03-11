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Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

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Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
Здоровье
Фото из открытых источников

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках, которые могут вывести соль из человеческого организма.

Из-за соли тело удерживает воду. Жидкость оказывает давление на стенки сосудов. Калий помогает выводить лишнюю соль, расслабляет кровеносные сосуды, из-за этого давление понижается. Источники калия - это апельсиновый сок и кокосовая вода. В первом напитке - 200 мг калия на 100 г, а во втором - 250 мг калия на 100 г.

Также немало калия можно найти в: картошке, чечевице, шпинате, авокадо, брокколи, бананах, томатах, молочных продуктах, орехах кешью и миндале, лососе, курице.

Добавим, что высоким кровяным давлением принято считать 140/90 мм рт. ст. и выше; 150/90 мм рт. ст. и выше у человека старше 80 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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