Sky News перечислило симптомы длинного SARS-CoV-2 для желудочно-кишечного тракта человека

Ученые сообщили, что пациенты переболевшие ковидом в длительной форме, чаще страдают от болей в животе. Исследования американских специалистов показали, что вирус существенно нарушает работу желудочно-кишечного тракта человека.

У зараженных пациентов на 36% чаще возникают разные желудочно-кишечные проблемы, и на 54% чаще отмечается синдром раздраженного кишечника, запор, вздутие живота, диарея. Изжога переболевших SARS-CoV- мучает на 35% чаще. Ученые сравнили показатели с теми, кто не болел ковидом, пишет Sky News.

Группа исследователей из Британии выяснила, что проблемы с животом сохраняются даже через год. Это связано с тем, что желудочно-кишечный тракт является резервуаром инфекции во время вирусной болезни. Такое умозаключение сделала эпидемиолог Зияд Аль-Али из Университета Вашингтона.