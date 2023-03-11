Sky News перечислило симптомы длинного SARS-CoV-2 для желудочно-кишечного тракта человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области. Серьёзные болезни почек могут протекать
Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,
Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, сообщил, как определится судьба несовершеннолетних детей многодетной матери,
Впервые популярный российский телеведущий Андрей Малахов стал отцом в 2017 году. Тогда Наталья Шкулева родила сына Александра. Звездные супруги
Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в
После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые
По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50%
В России прописка является распорядителем жизни и смерти, поскольку именно от нее зависит получение квалифицированной медицинской помощи,
Как заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев, качественная и правильно работающая микроволновка безопасна для здоровья человека.
В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О