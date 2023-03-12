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Волгоградский иммунолог рассказала, почему в России дети часто болеют

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Волгоградский иммунолог рассказала, почему в России дети часто болеют
Здоровье
Фото из открытых источников

Некоторые родители переживают из-за того, что их дети часто болеют. Однако нужно понять, что для полноценного развития иммунитета дети будут болеть, они должны контактировать с разными вирусами и микробами, говорит аллерголог-иммунолог из Волгограда.

Врач уверяет, что на первом году жизни допускается до 3 или 4 заболеваний ОРВИ, которые протекают без осложнений. У детей  детсадовского возраста возможно до 8 эпизодов в год. Серьезным стрессом для ребенка с «незакаленным» иммунитетом может стать начало школьной жизни.

По словам доктора, эффективной профилактикой частых заболеваний станет полноценное разнообразное питание с овощами и белками в рационе, а также активная жизнь. От регулярных больничных ребенка убережет спокойная обстановка в доме. А вот комплексные препараты Татьяна Самофалова рекомендует принимать только после консультации врача.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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