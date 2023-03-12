ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых стран справляются с этой задачей. Среднее количество съедаемой соли на человека в сутки составляет 10,8 грамма. Это в 2 раза превышает норму в 5 граммов соли ежедневно для взрослых.

Много соли, которую человек получает с пищей, делает ее основным фактором риска болезней, связанных с питанием. Уже удалось подтвердить связь между высоким употреблением натрия и повышением риска рака желудка, ожирения, остеопороза и заболевания почек. Если натрий поступает в организм человека с избытком, то также в несколько раз увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

В целом, по оценкам ВОЗ, общемировые стремления по снижению потребления соли к 2030 году спасут более 7 миллионов жизней.



