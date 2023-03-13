«360»: Перечислены самые распространенные детские онкологические заболевания и их симптомы

Лейкемия — рак крови, является самым часто встречающимся видом онкологического заболевания у детей. Его симптомы - бледность, слабость, утомляемость, необъяснимые кровоподтеки и покраснения.

При обнаружении припухлости в области шеи, паха, подмышек ребенка нужно исследовать на лимфому - рак лимфатических узлов. Опухоль головного мозга занимает третье место среди детей. Ее подозревают у детей, которые уже утром просыпаются с головной болью, рвотой.

Еще одним распространенным видом рака, который незаметно прогрессирует, является нейробластома. Опухоль развивается в брюшной полости, медленно растет и покрывает всю брюшную полость.

Кроме того, нередко встречаются опухоли почек, печени, костей. Если у ребенка обнаружили неожиданное образование, нужно как можно быстрее проконсультироваться с врачом.