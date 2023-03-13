Инфекционист Когут проинформировал, грозят ли России вспышки лихорадки денге

России не грозят вспышки лихорадки денге, поскольку в стране нет переносчиков инфекции. От человека к человеку болезнь не передается. Об этом проинформировала инфекционист Татьяна Когут.

По словам врача, лихорадку переносят москиты, которых в РФ нет. Поэтому в стране возможны лишь завозные случаи.

«Туризм в Юго-Восточную Азию в последнее время активизировался, а риски завоза лихорадки в Россию повысились. Поэтому люди должны в этих странах соблюдать меры профилактики и индивидуальной защиты — использовать репелленты, обрабатывать одежду инсектицидами, применять в помещении противомоскитные сетки», — отметила доктор.

Также эксперт добавила, что завозы лихорадки денге из субтропических и тропических регионов — не новая ситуация. Главным «поставщиком» недуга являются страны в Юго-Восточной Азии.