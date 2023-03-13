Yandex.RTB

Инфекционист Когут проинформировал, грозят ли России вспышки лихорадки денге

Image 16+
Инфекционист Когут проинформировал, грозят ли России вспышки лихорадки денге
Здоровье
Фото из открытых источников

России не грозят вспышки лихорадки денге, поскольку в стране нет переносчиков инфекции. От человека к человеку болезнь не передается. Об этом проинформировала инфекционист Татьяна Когут.

По словам врача, лихорадку переносят москиты, которых в РФ нет. Поэтому в стране возможны лишь завозные случаи.

«Туризм в Юго-Восточную Азию в последнее время активизировался, а риски завоза лихорадки в Россию повысились. Поэтому люди должны в этих странах соблюдать меры профилактики и индивидуальной защиты — использовать репелленты, обрабатывать одежду инсектицидами, применять в помещении противомоскитные сетки», — отметила доктор.

Также эксперт добавила, что завозы лихорадки денге из субтропических и тропических регионов — не новая ситуация. Главным «поставщиком» недуга являются страны в Юго-Восточной Азии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Инфекционист Когут проинформировал, грозят ли России вспышки лихорадки денге

Сегодня, 21:19

В Санкт-Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении

Сегодня, 21:13

«360»: Перечислены самые распространенные детские онкологические заболевания и их симптомы

Сегодня, 17:08

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли

Вчера, 19:20

Волгоградский иммунолог рассказала, почему в России дети часто болеют

Вчера, 19:16

Sky News перечислило симптомы длинного SARS-CoV-2 для желудочно-кишечного тракта человека

11-03-2023, 18:24

Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара

11-03-2023, 18:11

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

11-03-2023, 16:31

Диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал женщинам эффективный способ замедлить старение

11-03-2023, 16:20

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

10-03-2023, 11:34

Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению

10-03-2023, 11:27

Соседка по палате рассказала об отношении персонала Демидовской больницы к умершей тагильчанке

9-03-2023, 21:03

Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека

9-03-2023, 09:23

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей

9-03-2023, 09:13

«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе

8-03-2023, 20:45

Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов

8-03-2023, 20:32

Медики из Новосибирска проинформировали граждан РФ, что кипятить воду несколько раз можно

8-03-2023, 09:15

Иммунолог РФ Болибок рассказал о симптомах вируса Зика, которым заразились туристы в Таиланде

8-03-2023, 09:04

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

7-03-2023, 19:37

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19

7-03-2023, 10:03

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца
  • Сегодня, 17:32

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
  • 11-03-2023, 16:31

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова
  • 11-03-2023, 17:32

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50%

МК: артист Киркоров в Кремлевском дворце намекнул на месть экс-супруги Аллы Пугачевой
  • Вчера, 17:48

МК: артист Киркоров в Кремлевском дворце намекнул на месть экс-супруги Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Наташи Королевой в Кремлевском дворце. Поп-король российской эстрады все время активно подпевал певице из зала,

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца
  • Сегодня, 17:32

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться
  • Вчера, 12:33

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с

Новости партнеров
Новости партнеров
Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара
  • 11-03-2023, 18:11

Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара

Сокращение употребления сахара обязательно положительно скажется на здоровье. Есть несколько эффективных способов уменьшить количество употребляемого

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли
  • Вчера, 19:20

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых

Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи
  • 11-03-2023, 19:55

Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, за что гибнут «музыканты». Корреспонденты издания «Глас народа» прислали на имя бизнесмена запрос,

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады
  • Вчера, 20:15

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады

В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к