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Грозит ли России эпидемия кори: откуда идет, где вспышки и как защититься

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Грозит ли России эпидемия кори: откуда идет, где вспышки и как защититься
Здоровье
Фото из открытых источников

В Армении и Казахстане зафиксировали десятки случаев заболевания корью. Теперь вирус может распространиться в России. По сведениям Роспотребнадзора, приезжие из стран бывшего СССР завозят в РФ болезнь. Также в города ее приносят непривитые россияне, которые воернулись из заграничных поездок.

На сегодняшний случаи заражения выявляют по всей России. Помимо прививки от вируса нет никаких лекарств или средств лечения. Если заражение произошло, врач может бороться с симптомами недуга, но победить корь в организме способен только иммунитет человека. При этом корь — это очень серьезная болезнь, которая может привести к слепоте, раку крови. Человек может потерять слух либо стать умственно отсталым.

Добавим, что ежегодно от осложнений перенесенной болезни в мире умирает 180 тыс. человек. При этом ВОЗ о предстоящих вспышках кори по всему миру предупреждала еще в 2021 году.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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