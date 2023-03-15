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Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека

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Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего радиотерапевтического отделения Института ядерной медицины, у ионизирующего излучения есть достаточно разрушительной энергии для того, чтобы повредить ДНК человека и спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Как пояснил врач, дело в том, что ионизирующее излучение включает радон, рентгеновские и гамма-лучи, а также другие формы высокой энергии. Некоторые медицинские процедуры могут в итоге привести к необратимым последствиям. В результате у человека может даже развиться рак.

Среди самых распространенных онколог отметил рентген грудной клетки и компьютерную томографию (КТ). Также доктор вспомнил о позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и лучевой терапии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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