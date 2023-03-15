Отголоски пандемии: ученые обнаружили новое нарушение в организме переболевших ковидом

11 марта 2023 года исполнилось три года с момента старта атаки коронавируса. С тех пор во всем мире переболело около 654 миллионов человек. Для многих ковид не прошел бесследно. Изучая последствия перенесенного заболевания, ученые обнаружили новые подробности.

По данным специалистов Центра клинической эпидемиологии Сент-Луиса в США, зловредный вирус провоцирует дислипидемию. Это является нарушением нормального обмена липидов (жиров) с резким скачком «плохого» холестерина.

Как установили исследователи, у пациентов нашли такое осложнение после ковида. При этом повышение уровня липидов сохранилось через год. В то же время у контрольной группы, которая избежала встречи с коронавирусом, холестерин не вырос. Опасность дислипидемии состоит в том, что она приводит к атеросклерозу, образованию тромбов, развитию инфарктов и инсультов.



