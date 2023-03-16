«Газета.Ru»: иммунолог РФ Жукова пояснила, почему температура 37,5 хуже любой лихорадки

Аллерголог-иммунолог Дарья Жукова проинформировала, почему повышение температуры тела до отметки а 37,5 во время болезни переносится даже хуже, чем лихорадка. Как отмечает доктор, при повышении температуры активируется работа иммунитета, погибают возбудители заболевания.

В таком состоянии у человека ощущается озноб, боль в мышцах, суставах, общая слабость, утомляемость, головная боль. Все это является симптомами инфекционного процесса, то есть результатом действия бактерий и вирусов. Они не являются следствием температуры, а, напротив, ее провоцируют.

«Симптомы при повышенной температуре очень редко связаны с лихорадкой, они обусловлены течением недуга, который вызывает лихорадку, защитную реакцию организма», – говорит эксперт.

Доктор добавила, что температура 37-37,5 пациентом зачастую переносится хуже высокой. Человек при такой температуре желает вести обычный образ жизни, но из-за плохого самочувствия не может этого сделать, что еще больше усиливает симптомы.