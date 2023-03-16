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Кожурки не стоит выкидывать: названы 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить

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Кожурки не стоит выкидывать: названы 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить
Здоровье
Фото из открытых источников

В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако в кожуре некоторых овощей содержится много полезных веществ. Порой их в кожуре больше, чем в овоще. Как говорят диетологи, даже киви нужно кушать с кожурой.

Специалисты назвали шесть овощей и фруктов, которые не имеет смысла чистить. Однако мыть перед употреблением нужно очень тщательно.

Первый овощем является огурец. Благодаря кожуре переваривается за два часа, как курица. В кожуре огурца содержится много клетчатки и витаминов группы В.

Также в список овощей, которые нежелательно чистить, входят виноград, томаты, баклажаны, тыква и яблоки. У тыквы и баклажанов все самое полезное содержится исключительно в кожуре.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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