Онколог рассказал, как можно вычислить рак по одному участку кожи

В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача.

Как сообщает онколог Марк Браун, не нужно игнорировать сухость кожи, особенно если беспокоит определённый участок кожи.

"Если заметили участок кожи, который сухой или зудит, то стоит пойти к врачу".

Как добавил специалист, этот симптом может быть проявление экземы или даже признаком развития злокачественного процесса. За губами надо тщательно ухаживать, не допускать сухости, трещин или кровоточивости. Если губы болят и кровоточат, это тревожный знак.

"Такие симптомы могут указывать на актинический хейлит, то есть предраковое состояние", - уточнил онколог.