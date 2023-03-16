«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что это за болезнь, рассказывают врачи и пациенты.

Как вспоминает жительница Томска, она перенесла болезнь ещё в 2021 году, но до сих пор со страхом про нее вспоминает. По данным томички, это было самое страшное заболевание, которым она болела за всю жизнь. В детстве она от кори не была привыта. После недуга у нее начались осложнения. В частности, у женщины появились серьезные проблемы с сердцем, нарушение ритма, тахикардия и высокое давление.

Корь — это очень опасное заболевание. Часто оно не проходит бесследно для человека. Некоторые осложнения могут привести к летальному исходу, порой смерть наступает через несколько лет после перенесенной болезни. Одним из страшных осложнений является подострый склерозирующий панэнцефалит. Он появляется через 7 лет после заражения.