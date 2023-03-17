Нил Брэдбери: немецкие крестьяне пили кофе с мышьяком для лечения всех болезней

Европейские ученые Проинформировали о необычайном способе лечении немецких крестьян. По сведениям исследователей, в 18 веке они активно употребляли мышьяк для профилактики разных заболеваний.

В частности, люди пили кофе с ядовитым веществом, а несколько раз в неделю мышьяк разгрызали зубами и терли на хлеб. Так они делали для профилактики или лечения всех существующих болезней. Мужскому населению крестьян такие процедуры помогали легче подниматся на альпийском высокогорье, где они и проживали. Частое употребление ядовитого вещества придавало дополнительных сил, улучшало пищеварение, а также предотвращало недуги, увеличивая сексуальное влечение.

Женщины отмечали, что благодаря мышьяку их кожа приобретала приятный оттенок, а фигура была соблазнительной. Также крестьяне верили, что мышьяк способен укрепить здоровье животных, повысить их выносливость.