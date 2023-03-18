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Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени

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Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени
Здоровье
Фото из открытых источников

Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа организм человека в состоянии без вреда для печени переработать не более 10 грамм чистого этанола. Столько содержится в половине бутылки пива.

Сравнительно безопасной дозой спиртного для печени являются не более 14 алкогольных единиц в неделю. Доктор подчеркнула, что даже при употреблении небольшого количества алкоголя, но регулярно, повышаются риски ожирения печени.

Чтобы их уменьшить, гепатолог посоветовала отказаться от сладких алкогольных напитков. Для снижения нагрузки на печень врач советует чередовать алкогольные напитки с безалкогольными. Также спиртное желательно закусывать ягодами, овощами, фруктами или морской рыбой. А вот сыр и колбасы, по мнению эксперта, являются самой неподходящей закуской.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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